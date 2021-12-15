التوم هجو لـ(السوداني): البلاد تتّجه نحو الهاوية وآن الأوان للأغلبية الصامتة أن تنتبه

الخرطوم: هبة علي

وصف القيادي بمجموعة الميثاق الوطني التوم هجو، الأوضاع الحالية بأنها أكثر من ضبابي، لافتاً إلى أن هذا أمرٌ ليس بالجديد، فهو امتدادٌ لعامين من الضبابية، الأمر الذي انعكس ذلك على المواطن وأثّر في قطاعات الإنتاج بالبلاد.

وأشار هجو في حديثه لـ(السوداني) إلى أنهم أتوا لتصحيح المسار، بيد أنهم وجدوا ذات المُماطلة، قاطعاً بأنه ستتم انتخابات مبكرة حال فشل الأوضاع.

وأضاف: آن الأوان لشعب السودان أن ينتبه، سيما الأغلبية الصامتة، وأن يستشعروا هذا الحال الخطير، لأنّ البلاد تتّجه الآن نحو الهاوية.