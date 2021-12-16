تقرير: 488 صحفياً معتقلاً في العالم حالياً ومقتل 46 عام 2021

باريس: وكالات

أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” وجود 488 صحفياً في العالم حاليًا في عدد قياسي لكنّها أحصت في تقريرها السنوي مقتل 46 صحفيًا عام 2021 في أدنى حصيلة منذ عشرين عامًا.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الصحافة “لم يكن يومًا عدد الصحفيين المسجونين مرتفعًا إلى هذه الدرجة منذ إنشاء التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود عام 1995”.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الزيادة الاستثنائية بنسبة 20% في عام واحد ناجمة “بشكل أساسي عن ثلاث دول” هي بورما وبيلاروس والصين التي تسبب قانونها للأمن القومي الذي فرضته في هونغ كونغ عام 2020 بارتفاع حاد في عدد الصحفيين المعتقلين في هذه المدينة.

وأوضحت المنظمة أنها لم تسجّل يومًا “عدد صحفيات معتقلات” مرتفع إلى هذه الدرجة ويبلغ 60، أي أكثر بالثلث مقارنة بالعام 2020.

وفيما يمثل الرجال معظم عدد الصحفيين المسجونين في العالم (87,7%)، إلا أن بيلاروس هي الدولة التي احتجزت (17) صحفية أكبر من عدد الصحفيين الذكور (15).

والدول الخمس التي تسجّل أعلى عدد صحفيين معتقلين حتى الأول من ديسمبر هي الصين (127) وبورما (53) وفيتنام (43) وبيلاروس (32) والسعودية (31).

وبلغ عدد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قُتلوا عام 2021، حدّه الأدنى منذ عشرين عامًا مع 46 قتيلًا، بحسب المنظمة.

وأكدت “مراسلون بلا حدود” أن “هذا الاتجاه التنازلي الذي تكثّف منذ 2016، يُفسَّر خصوصًا بتطوّر النزاعات الإقليمية (سوريا والعراق واليمن) واستقرار الجبهات بعد عامَي 2012 و2016، خصوصًا تلك المميتة”.

وأضافت أن معظم هؤلاء القتلى تعرّضوا للاغتيال: “65% من القتلى يتمّ استهدافهم والتخلّص منهم عمدًا”.

لا تزال المكسيك وأفغانستان هذا العام البلدين الأخطر للصحفيين وقد قُتل فيهما على التوالي 7 و6 صحفيين، يليهما اليمن والهند في المرتبة الثالثة مع مقتل أربعة صحفيين في كل منهما.

أحصت مراسلون بلا حدود أيضًا أخذ ما لا يقلّ عن 65 صحفيًا ومتعاونًا مع وسائل إعلام، رهائن في العالم أي أكثر باثنين مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت أنّ “جميعهم رهائن في ثلاث دول في الشرق الأوسط: سوريا (44 صحفيًا) والعراق (11) واليمن (9)”، باستثناء الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا المحتجز منذ أبريل في مالي.