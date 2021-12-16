وقفة احتجاجية للمطالبة بتمويل اليوريا بالجزيرة

الخرطوم : رحاب فريني

أعلن مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل قسمي التحاميد والهدى عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية ومجلس الوزراء والبنك الزراعي فرع الجزيرة؛ للمطالبة بتوفير سماد اليوريا للمزارعين بالتمويل، وليس بالكاش، ومعالجة مشاكل الري.

في وقت دعت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل للاعتصام بجميع فروع البنك الزراعي بالجزيرة والمناقل اعتباراً من يوم الأربعاء 15 ديسمبر (أمس) حتى تنفيذ مطالبهم المتمثلة في تمويل سماد اليوريا.

وأكد المزارع محمد بلة أن الاعتصام هو سلاح وخيار قوي في هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها المزارعون بالجزيرة والمناقل، وأضاف: “حتى يسترد للمزارع حقه الضائع”، مؤكداً أن هنالك عقداً ملزماً بين العملاء (المزارعين) وإدارة البنك الزراعي بإعطاء المزارعين التمويل كاملاً لكل مراحل الزراعة، مبيناً أن خروج سماد اليوريا من المرابحة وبيعه بالكاش، فيه خروج عن بنود عقد التمويل، وقال: “نحن كمزارعين لدينا حق عند البنك الزراعي ويجب علينا أخذه”.