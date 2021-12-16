نقطة للشرطة وصفحة جديدة!

* قد يختلف الناس حول مشاركة العسكر في السلطة الانتقالية، ولكلٍّ مبرراته ودفوعاته في هذا الأمر، وقد يتحفظ البعض على الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية جوبا، ويطالب البعض بضرورة إنفاذها عاجلاً، ويمكن أن يحتج البعض على وضعية قوات الدعم السريع، ويرى آخرون الحاجة إليها، كما هي، وكذلك الاختلاف وارد حول المهام المطلوبة من جهاز المخابرات العامة، وهكذا، ولكن السؤال هل يمكن أن يختلف الناس حول قوات الشرطة ومهامها؟!

* إن الجيش والشرطة والمخابرات كمؤسسات هي أجهزة الدولة، وليس الحكومة – أي حكومة – وعليه هي من الثوابت من المؤسسات التي يفترض الاتفاق حولها، وإن أمكن إبداء ملاحظات على الحكام العسكريين في أي عهد، فإن الوضع بالنسبة للشرطة مختلف، ومن المفترض أن يكون مختلفاً؛ وذلك لأن عمل الشرطة المباشر مع المجتمع وللمجتمع، ويتلخص في مكافحة الجريمة، قبل أن تقع، والإحاطة بالمجرمين عند وقوعها.

* إن كان ذلك دور الشرطة تجاه المجتمع، فإن للمجتمع أدواراً تجاه الشرطة؛ الأول مساعدتها في مهامها، التي هي حماية المجتمع نفسه؛ والثاني إنزال الشرطة مكانها المطلوب من التقدير والاحترام الذي تستحق.

* لقد مرت مياه آسنة كثيرة من تحت الجسر في الفترة الماضية، ولاقت فيها الشرطة ما لاقت من السباب والإساءة، ولكن المياه الآسنة علت في الآونة الأخيرة فوق الجسر، وأصبحت تستهدف رجال ومقار الشرطة بالتعدي المباشر، والجر للمواجهات المكشوفة من خلال طرائق مفضوحة .

* إن من يستهدف الشرطة تحديداً، معنوياً أو مادياً، لا يستهدف الحكومة، أي حكومة، وإنما يستهدف الدولة، ولما كانت الدولة واحدة، والدولة للجميع، وجب على الجميع أخذ من يستهدف الشرطة من يده، وتسليمه للشرطة للمحافظة على الدولة !

* لقد راقني نهج الشرطة الجديد في ظل قيادتها الجديدة، الذي يهدف لإعادة قوة الشرطة للنقطة الأساسية للشرطة بالحي، وذلك في تقديري معالجة للخلل القديم الذي كان يجمع قوة الشرطة الأكبر في مراكزها الرئيسة، وينفذ العمل من بعد في شكل دوريات، أو حملات غالباً ما تعود المظاهر السالبة بعدها للحي وشوارعه، بمجرد انتهاء الحملة أو الدورية التي تكون أقرب للتمشيط منه إلى توطين الأمن، بتركيز نقطة قوية للشرطة في كل حي.

* صحيح كانت ولا زالت هناك بعض نقاط الشرطة في بعض الأحياء، لكنها أقرب لمكاتب المتابعة منها إلى أن تكون نقاطاً قادرة بالإمكانيات المطلوبة على تحقيق الأمن في دائرة اختصاصها، ولذلك فإن نقطة للشرطة بالقوة المطلوبة في كل حي حسب حاجته للأمن هي الأسرع والأفضل لتحقيق الأمن، من القوة التى ترسل من الرئاسات المركزية، وتنتهي مهمتها بالانسحاب إلى مواقعها، ولكن هذا أيضاً لن يكون كافياً ما لم يتم إحياء العلاقات القديمة بين الشرطة والمجتمع، مثلما كان هناك أصدقاء للشرطة في كل حي وزمان.

* من نقطة الشرطة في كل حي، نبدأ صفحة جديدة مع الشرطة.. السطر الثاني عليها مباشرة نفصل فيه العلاقة المطلوبة مع رجل المرور ملك الطريق فانتظرونا.