لجنة سودانية رسمية لتدشين أول مسابقة مدرسية استجابة للكاف

قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم تكوين لجنة مشتركة بينه ووزارة التربية والتعليم، لتنفيذ أول نسخة من بطولة كرة القدم المدرسية، استجابة لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في هذا الشأن.

وكان الكاف في اجتماعه الأخير بالقاهرة قد اعتمد تنظيم بطولة مدرسية في كل بلد للذكور والإناث.

ووفقاً للاجتماع الذي تم أمس الأربعاء بين الاتحاد السوداني ووزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، ستنطلق البطولة المدرسية في السودان اعتبارا من موسم (2022-2023).

ومثّل الاتحاد في الاجتماع الرئيس المكلف، طه فكي، ومعتصم عبد السلام نائب الرئيس، والأمين العام، غادة مبارك، والفاتح باني رئيس هيئة تراخيص الأندية، وأحمد بابكر المدير الفني للاتحاد، ومستشارا الاتحاد للداخلية والخارجية.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضرت حنان إبراهيم وكيل الوزارة المكلف، ووصال حامد المشرفة على الأنشطة الرياضية، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر مدير عام الرياضة، معتصم رحمة، والدكتورة سارة عثمان مدير إدارة الاتحادات.

وناقش الاجتماع المشروع الجديد الذي استحدثه (كاف) لتطوير نشاط كرة القدم، الذي حدد له موسم (2022-2023)

وسيطبق المشروع على (3) مراحل في الفترة من مارس/ آذار 2022 حتى يوليو/ تموز 2023، حيث تعتبر الفترة عام 2022 بالكامل منافسة وطنية، مؤهلة للمنافسة القارية، إذ يستهدف الاتحاد الأفريقي الأعمار بين 13 و15 من الجنسين.

وأوضح طه فكي الرئيس المكلف للاتحاد أن الدولة ستلعب دوراً كبيراً، مشدداً على ضرورة أن يصبح المشروع قومياً، ويتم إشراك كل الجهات ذات الصلة به، وتوفير أقصى دعم له.

وأكد على أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تطور رياضة كرة القدم بالبلاد؛ نظراً للحاجة الماسة إلى التكوين القاعدي.

وأبدت حنان إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم المكلف ترحيبها بالمشروع، مؤكدة أنهم يمكن أن يستفيدوا من الدورة المدرسية والميزانيات المخصصة لها مستقبلاً.

أما معتصم رحمة مدير عام الرياضة بوزارة الشباب والرياضة فقال إن الأمر يحتاج خطة طويلة المدى، والتأمين على التأسيس السليم، ومعالجة القصور في النشاط الطلابي؛ حتى يصبح نواة حقيقة لهذا المشروع، وضرورة تكوين كيان يجمع كل المعنيين به.

وتم الاتفاق على تكوين لجنة من (8) أشخاص يترأسها معتصم عبد السلام، وأحمد بابكر المدير الفني للاتحاد، ومقرر من الاتحاد، إضافة لأحد الفنيين يتم اختياره لاحقاً من جانب بابكر، وممثلين لكل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة.

وتنحصر مهمة اللجنة في وضع تصور تنفيذ بطولة كرة القدم المدرسية الأفريقية، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري

قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم تكوين لجنة مشتركة بينه ووزارة التربية والتعليم، لتنفيذ أول نسخة من بطولة كرة القدم المدرسية، استجابة لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في هذا الشأن.

وكان الكاف في اجتماعه الأخير بالقاهرة قد اعتمد تنظيم بطولة مدرسية في كل بلد للذكور والإناث.

ووفقاً للاجتماع الذي تم أمس الأربعاء بين الاتحاد السوداني ووزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، ستنطلق البطولة المدرسية في السودان اعتبارا من موسم (2022-2023).

ومثّل الاتحاد في الاجتماع الرئيس المكلف، طه فكي، ومعتصم عبد السلام نائب الرئيس، والأمين العام، غادة مبارك، والفاتح باني رئيس هيئة تراخيص الأندية، وأحمد بابكر المدير الفني للاتحاد، ومستشارا الاتحاد للداخلية والخارجية.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضرت حنان إبراهيم وكيل الوزارة المكلف، ووصال حامد المشرفة على الأنشطة الرياضية، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر مدير عام الرياضة، معتصم رحمة، والدكتورة سارة عثمان مدير إدارة الاتحادات.

وناقش الاجتماع المشروع الجديد الذي استحدثه (كاف) لتطوير نشاط كرة القدم، الذي حدد له موسم (2022-2023)

وسيطبق المشروع على (3) مراحل في الفترة من مارس/ آذار 2022 حتى يوليو/ تموز 2023، حيث تعتبر الفترة عام 2022 بالكامل منافسة وطنية، مؤهلة للمنافسة القارية، إذ يستهدف الاتحاد الأفريقي الأعمار بين 13 و15 من الجنسين.

وأوضح طه فكي الرئيس المكلف للاتحاد أن الدولة ستلعب دوراً كبيراً، مشدداً على ضرورة أن يصبح المشروع قومياً، ويتم إشراك كل الجهات ذات الصلة به، وتوفير أقصى دعم له.

وأكد على أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تطور رياضة كرة القدم بالبلاد؛ نظراً للحاجة الماسة إلى التكوين القاعدي.

وأبدت حنان إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم المكلف ترحيبها بالمشروع، مؤكدة أنهم يمكن أن يستفيدوا من الدورة المدرسية والميزانيات المخصصة لها مستقبلاً.

أما معتصم رحمة مدير عام الرياضة بوزارة الشباب والرياضة فقال إن الأمر يحتاج خطة طويلة المدى، والتأمين على التأسيس السليم، ومعالجة القصور في النشاط الطلابي؛ حتى يصبح نواة حقيقة لهذا المشروع، وضرورة تكوين كيان يجمع كل المعنيين به.

وتم الاتفاق على تكوين لجنة من (8) أشخاص يترأسها معتصم عبد السلام، وأحمد بابكر المدير الفني للاتحاد، ومقرر من الاتحاد، إضافة لأحد الفنيين يتم اختياره لاحقاً من جانب بابكر، وممثلين لكل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة.

وتنحصر مهمة اللجنة في وضع تصور تنفيذ بطولة كرة القدم المدرسية الأفريقية، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.