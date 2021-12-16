الأحد المُقبل عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة أخبار السودان By alsudani On 16 ديسمبر, 2021 3:24 م - 0 الخرطوم: السوداني أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن يوم الأحد المُقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري سيكون عطلة رسمية بجميع أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة. شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)