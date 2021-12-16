الأحد المُقبل عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن يوم الأحد المُقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري سيكون عطلة رسمية بجميع أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة.

alsudani
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