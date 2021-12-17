القبض على شبكة تنشط في تزوير الشيكات المصرفية

الخرطوم : السوداني

ألقت شعبة العمليات الفيدرالية بالخرطوم القبض على شبكة إجرامية تنشط في تزوير الشيكات المصرفية للبنوك والشركات التجارية بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات.

وقال المكتب الصحفي للشرطة إن أنشطة المجموعة ألحقت أضراراً بالغة بالنظام المصرفي مما دفع الشرطة لتكوين فريق بحث ميداني تمكن من معرفة هوية المشتبه بهم وتحديد مكان وجودهم بدقة وبناء على ذلك تم نصب كمين محكم وبعد مقاومة شديدة من عناصر الشبكة تمكن الفريق من ضبط متهمين بينهم اثنان تبين أنهما من معتادي تزوير الشيكات ولديهما بلاغات بنيابة المصارف بالخرطوم، وأكد المكتب الصحفي للشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.