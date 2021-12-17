البنك الزراعي يعتزم تنفيذ مجموعة عقودات لتوفير الأسمدة للموسم الشتوي

الخرطوم : السوداني

قال مدير عام البنك الزراعي، محمد آدم عبدالكريم إن البنك بصدد تنفيذ مجموعة من العقود بعد فرز العطاءات لتوفير اليوريا ومدخلات الموسم الزراعي الشتوي، مشيراً إلى أن البنك تكفل بتمويل زراعة القمح بواقع ١٥٠ ألف فدان في الولاية الشمالية و٥٠ ألف فدان في ولاية نهر النيل.

وتأتي تصريحات مدير البنك الزراعي، عقب لقاء جمعه بالقصر الرئاسي مع عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم ووفد من ولايتي الشمالية ونهر النيل.

وقالت وكالة السودان للانباء، إن عضو مجلس السيادة اطلع على التحديات الماثلة أمام المزارعين في ولايتي الشمالية ونهر النيل لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي.

حيث اطمأن على سير تنفيذ العطاءات لتوفير التقاوي والأسمدة، خاصة سماد اليوريا لضمان سلامة المساحات المزروعة، مؤمناً على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح العروة الشتوية.