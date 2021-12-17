قرار بزيادة مناسيب مياه الري لإنقاذ أقسام مشروع الجزيرة

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزارة الري عن اتخاذ تدابير عاجلة لتدارك مشاكل الري بالأقسام الشمالية بمشروع الجزيرة.

وعقد وكيل وزارة الري ضو البيت عبدالرحمن اجتماعاً مع محافظ مشروع الجزيرة د. عمر مرزوق وعدد من قيادات العمل بإدارة الري والمشروع.

وذلك عقب جولة واسعة لهما شملت عدداً من تفاتيش قسمي الشمالي والشمالي الغربي.

وقرر الاجتماع الذي انعقد بودمدني زيادة مناسيب مياه الري اعتباراً من أمس الخميس للأقسام الشمالية وتحريك عدد من آليات الحفر لإزالة الإطماء في عدد من المواقع.

وأكد الاجتماع على ضروره وقف التعدي على منشآت الري وإيقاف الممارسات الخاطئة التي تتسبب في تعقيد حل مشاكل الري من النواحي الفنية.