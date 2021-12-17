المجلس المركزي يؤكد انعقاد ندوته السياسية اليوم

الخرطوم : السوداني

نفى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تأجيل ندوة سياسية من المقرر قيامها اليوم الجمعة بميدان شمبات في الخرطوم بحري.

وقالت اللجنة الإعلامية للمجلس في بيان الخميس : ” تندد اللجنة بالأصوات الداعية لبذر الفتنة بين مكونات الثورة المجيدة بالدعوة إلى اتباع أساليب تنافي شعاراتنا التي رفعناها منذ البداية وهي السلمية واحترام الرأي الآخر وهي أساس شعار الثورة حرية سلام وعدالة”.

وأضافت :”إن الأوضاع المأساوية في بلادنا تتطلب منا جميعاً التركيز على هدفنا الوحيد وهو إسقاط الانقلاب واستعادة الحكم المدني”.

و كان المجلس قد أعلن عن قيام ندوة في السادسة من مساء اليوم تحت عنوان ” تجربة الانتقال وهزيمة الانقلاب العسكري”.