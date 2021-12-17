محمد فاروق سلمان يكتب: بلاها “اللاءات الثلاثة” فقد أورثتنا الندامة

“التفاوض” جزء أساسي لإعلان الانتصار في أي معركة أو صراع، والإذعان في الصراع السياسي هو إنجاز تسوية تاريخية لصناعة “شراكة” في الوطن لتأسيس “شرعية” الدولة بحيث تكون للجميع وفق إتاحة الحرية وكفالة الحقوق وتأسيس العدالة وتحقيق المساواة، وبما يؤسس لدولة حكم القانون والمؤسسات ويتيح مراقبة السلطة الرسمية ومحاسبتها، ليس عبر الانتخاب وحسب، ولكن من خلال خضوعها لسلطة التأسيس والالتزام بالحقوق والواجبات.

فلنتوقف عن ترديد حيلة اللاءات المحشورة على الفعل السياسي الرشيد بشكل عام، والفعل النضالي على وجه الخصوص، والمعدة لاختطاف العملية السياسية من قبل النخب المدنية والعسكرية على السواء، حسب ترتيبات اللحظات الأخيرة؛ كما تم في اكتوبر وابريل وتتم محاولات إعادة إنتاجه في ديسمبر من خلف هذه اللاءات الثلاثة الجديدة: لا تفاوض، لا شراكة ولا شرعية! للحفاظ على إرث سياسي استنفد شروط بقائه التاريخية لعهود انحلال الممارسة السياسية وفق متلازمتي الهيمنة والاختلال، وثقافة نقص العهود والمواثيق التي يصيغها هذا الخيال المحدود والعقل الكسول، فالخرطوم لم ترث بعد مؤتمر لاءاتها الثلاثة في ٦٧ غير تأييد عبد الناصر لانقلاب مايو على النظام الذي مد يده ومؤازراً للقائد المهزوم بعد النكسة!

السودان أمام صناعة تاريخ يطوي صفحة الانقلابات العسكرية وفق هذه الثورة والتي أثبتت حتى الآن أنها الأقدر على تحقيق الانتقال واستدامة الديمقراطية، مقارنةً بمشاريع التغيير في المنطقة، والأقدر على تجاوز تربص كلا النخب العسكرية والمدنية باستقلاله الثاني (وليس بالضرورة انقلاب ٢٥ أكتوبر آخرها) وسعيها لبعث الحياة في الدائرة المفرغة وتهديد عقل التأسيس عند الجماهير وفق ثقافة السلطة عند النخب.

التغيير الثوري والجذري هو ما يتيح تسوية غير معنية بإعادة تعريف المصلحة للفرقاء من نخب أدمنت لعبة تبادل الأدوار في إطار هيكلة سلطة (وأيديولوجيا لهذه السلطة) قائمة منذ دولة الاستقلال، كانت آخر حلقاتها دولة المشروع الحضاري للإنقاذ. ولكنها تسوية معنية بإعادة تعريف السلطة نفسها من خلال التوافق على شروط التأسيس لمشاركة الدولة، وليس الاتفاق على شراكة في السلطة وفق شروط دولة موروثة من المستعمر على نسق ما تم ويتم في السودان وربما محيطه القاري منذ الاستقلال الأول.

الاستقلال الثاني.. الدولةللجميع