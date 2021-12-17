ترك يرحب بتعليق الاتفاق وقياديان بالمسار يوضحان الحقائق

الخرطوم : السوداني

أعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، سيد محمد الأمين ترك، عن ترحيبه بقرار تعليق اتفاق مسار شرق السودان.

واعتبر ترك القرار بأنه بشرى كبيرة لأهل السودان والإقليم مؤكداً أن القرارات ستساهم في لم شمل أهل الشرق وحل قضيته من قبل كل مكوناته.

وأكد ترك أن هذه الخطوة ستجد منهم كل الدعم، وأشار إلى أن القرار تناول تنفيذ (القلد) الذي هو أساس التعايش السلمي.

في السياق أعلن القياديان بمسار الشرق، خالد إدريس وأسامة سعيد في بيان مشترك، عن قبولهما التعليق المؤقت لاتفاق مسار الشرق (لمدة أسبوعين) وذلك حسب طلب لجنتي المجلس السيادي والوساطة .

وأكدا الاستعداد للانخراط فوراً في عمل اللجان المقترحة لبدء المشاورات حول حلول تنهي الأزمة في شرق البلاد.

وشددا على عدم التنازل عن المكتسبات الواردة في الاتفاق.