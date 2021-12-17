مصرع 6 أشخاص وإصابة 44 في حادث اصطدام بص سوداني وآخر يتبع للجيش المصري

متابعات: السوداني

وقع ليل أمس الخميس، حادث مروي بين بصين على طريق أبو سمبل بأسوان، أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 44 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان المصري، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الجدير بالذكر أن حادث اصطدام البصين – بص قادم من السودان وآخر يتبع للجيش المصري – وقع بالقرب من الكيلو 85، ودفعت السلطات المصرية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، بلاغاً من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث اصطدام بين بصين على طريق “أسوان – أبو سمبل”، مَا أسفر عن إصابة حوالي 44 شخصاً ووفاة 6 آخرين حصيلة أولية، وجارٍ حصر إجمالي المُصابين.