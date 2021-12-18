مجلس نظارات البجا: إعلان تجميد مسار الشرق خطوة في الاتّجاه الصحيح
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- الخرطوم السوداني
- قال مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة، إنّ إعلان تعليق مسار شرق السودان المُوقّع في اتفاقية جوبا خطوة أتت في الاتجاه الصحيح من حكومة الفترة الانتقالية والتي تأتي بمثابة اعتراف ضمني بعدم مشروعية المسار.
- معلناً عن إيقاف التصعيد والإغلاق وإتاحة الفرصة للتواصل وتهيئة المناخ لتنفيذ القرارات الأخيرة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتنفيذ شروط القلد، ولجنة لجبر الضرر ومراجعة تقارير لجان التحقيق.
- وأكد المجلس العمل على رد المظالم التاريخية لوقف التجاوزات التي تمت منذ إعلان مسار الشرق.