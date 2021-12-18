البداية والنهاية فى مسار الثورة السودانية

ليس من المستغرب على الثورة السودانية التي اندلعت في أواخر عام 2018م والتي أدت إلى خلع الرئيس المعزول عمر البشير – ليس من المستغرب عليها – أن تمر بكل تلك المعاناة فى سبيل التحول الديمقراطي كما أنه ليس من المستبعد أن تطول هذه المعاناة وتشتد في مقبل الأيام لما يلازم المشهد السياسي السوداني من تعقيد يجر وراءه تعقيداً .

كان الشعب السوداني كله ينتظر من قادة الثورة العمل على تيسر سبل العيش الكريم في ظل حكم رشيد خالٍ على أقل تقدير من شبهات الفساد وسوء إدارة الموارد وهما سمتان وصم بها قادة الثورة أنفسهم نظام عمر البشير حتى صرخ الشعب بأكمله في الشوارع بعبارة (تسقط بس) ، كان الناس يأملون أن يقوم السودان من كبوته الاقتصادية الكبيرة، وكان العالم كله يرقب مسار الثورة في طريق شعارها الموسوم (حرية .. سلام وعدالة) ولكن قادة المشهد السياسي خيبوا كل الظنون وكذبوا كل التوقعات فسار جميعهم منذ اليوم الأول في طريق النزاع حول السلطة ولم يكن لأي أحد منهم الإرادة الكاملة للتراجع عنه أو التحاور حوله أو الاتفاق على الحدود الدنيا التي يمكن أن تجمعهم لإنهاء الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات فمضى قطار الثورة المعطوب في طريق متعرج ووعر حتى توقف تماماً فجر الخامس والعشرين من أكتوبر بانقلاب العسكر مرة أخرى على مسار الديمقراطية كما هى العادة.

ليس من الحكمة أن نستبعد ما يسمى بمحددات الأمر الواقع في مسار الثورة السودانية، فالارتكان إلى مسارات القانون والدستور وحدها لن توصلنا إلى أهداف التغيير الذي مهره شباب السودان بدمائهم. فالوصول إلى تلك الأهداف سيمضي في طريق مليء بالعقبات ومن بين أكبر تلك العقبات محددات الأمر الواقع والتي ربما لا ترضي كثيراً من الناس خاصة أولئك الذين وقر في أذهانهم أن نهاية النضال كانت بإزاحة الإنقاذ.

من محددات الأمر الواقع نقول إن القوات المسلحة في بلدان العالم الثالث ومن بينها السودان تمثل حجر الزاوية فى تغيير نظام الحكم والذي يكون بحق في بعض الأحيان وفي بعضها الآخر بغير حق ولكن سيظل في كل الأحوال حقيقة ماثلة لا تضير إلا منكروها ويستتبع هذا على سبيل الضرورة حضور الجيش الدائم في فترة ما بعد التغيير لأنها بحق فترة سيولة أمنية واجتماعية لا بد لها من حزم أمني لن تقوم به السلطات إلا في حالة إمساكها بزمام الحكم ، وإن كان هذا كله ناتج من إرث متراكم عبر آلاف السنين إلا أن بعضاً من قادة السياسة في تلك البلدان قد عملوا على تعزيزه بالبعد عن حسن العمل إلى اسوئه ومن جميل الفعل إلى أقبحه وفي كل الأحوال فإن لقادة السياسة أجندتهم ومصالحهم وأهدافهم والتي تكون في بعض الأحيان ليس أجندة الوطن ولا مصالحه ولا أهدافه.

من بين محددات الأمر الواقع – أيضاً – أن يكون التعامل مع الجيش بوصفه حامى حمى الوطن ، وتعنى هذه الحماية من بين ما تعني أن الجيش حامي الشعب من أعداء الداخل والذين يكونون في نظره قادة البلاد السياسيين وقد رأينا تلك العلاقة الملتبسة بين العسكريين والمدنيين والتي فأقمها القادة أنفسهم قبل أن تنتقل إلى العامة فأصبحت هي شراكة الدم في نظر المدنيين وشيطنة القوات المسلحة في نظر العسكريين.

لسنا في السويد أو سويسرا وليس لنا أن نحلم مجرد حلم بأن السودان سينتقل ضربة لازب من الشمولية إلى الديمقراطية في بضعة أشهر أو حتى بضع سنين وكان على قادة البلاد من مدنيين وعسكريين أن يعلموا حق العلم بأن ما جمعهم في هذه الشراكة ليس القبول وإنما الإجبار وأن الشراكة بينهم ليست برغباتهم ولا بتصوراتهم وإنما هي ضريبة قاسية سيدفعونها مرغمين للوصول إلى نهاية الفترة الانتقالية حيث تفرقهم الانتخابات مجبرين أيضاً وإن كان قد عز عليهم الاتفاق حول بلوغ ذلك الهدف فما كان يجب أن يسهل عليهم العداء، فاستسهال العداء في وطن لم يتعافَ بعد من مخاض التغيير فيه تجنٍ على الحق وعلى العدل وعلى التاريخ فالتاريخ كان له قادة أفذاذ على مر العصور ولم يكن من بينهم أبداً من جرى وراء رغباته وأمنياته ولم يكن من بينهم من أطلق لسانه ويده بين العالمين ولم يكن من بينهم من تمترس خلف مشروعه وأهدافه ولكم كان من بينهم الكثير ممن لجم رغباته وترك أمانيه وحبس لسانه، لم يفعلوا ذلك إلا لكي يبلغوا أهدافاً بعيدة وغايات سامية رغم علمهم بأن ليس لهم من تلك الأهداف إلا الثبات على الأذى وليس لهم من تلك الغايات الصبر على الآلام.

ما حدث في السودان بعد الثورة كان به تصغير للأمور الكبيرة وتسطيح للأفكار العميقة وتهميش للعزائم القوية، ولم يكن لأحد من قادة المشهد السياسي استعداد لقبول الآخر لأن قبول الآخر يستلزم اللقاء في المنتصف ، ولم يكن لأحد استعداد للتضحية لأن التضحية هي انتقاص يستلزم التنازل, لم يكن هنالك اعتراف بالآخر ولا انكار للذات لأن الكل يريد إنكار الآخر والاعتراف بالذات ولم يكن منهم من يدرك طول المسير ووعورة الطريق وخطورة العقبات.

لا بد لمكونات المشهد السياسي كلها أن تكون في هذه اللحظات الحاسمة على قدر المسؤولية وأن تبذل جهدها من أجل الوصول إلى الديمقراطية المستدامة وليس لأحد أن ينكر أن الطريق إلى تلك الديمقراطية صعب وطويل ومرهق ولكن الاتفاق على الحد الأدنى هو ديدن مثل المرحلة الراهنة بين شعوب الأرض كلها وواهم من يظن أن مصير الأمة متوقف على موقفه أو قراره وكلمته ولكن مصير الشعوب دائماً ما تصنعه العزائم ومن دواعي العزيمة المحاورة والمداورة والتنازل من أجل بلوغ الغايات.

ما أكثر المياه التي سالت تحت الجسر منذ الدعوات الأولى لتنحي العسكريين عن السلطة ، فبالرغم من أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين قد قامت على غير رضا منهم إلا أنها تعثرت ثم توقفت ثم تلاشت حتى أصبح من بين الشعارات المرفوعة الآن لا شراكة ولا تفاوض وأصبحنا اليوم فى حيرة تقلقنا من حيث مآلات الثوار والثورة فى ظل حكومة قام العسكريون بتكوينها متجاوزين شركائهم الأوائل بحق كما يقولون وبغير حق كما يقول خصومهم … ما أكثر المياه التى سالت تحت الجسر وما أكثر التعقيدات التي ينتجها شركاء الأمس أعداء اليوم على المشهد السياسي وما أتعس السودانيون الكادحون الذين أسعدتهم بداية الثورة وما يزالون حتى اليوم في انتظار نهايتها، يريدون العيش في سهولة ويسر وينتظرون اليوم وراء اليوم والشهر بعد الشهر والسنة في إثر السنة وهم يمنون أنفسهم بسودان جميل ولكنهم فى كل يوم يرذلون.