ثمن الاجتياز!

(إن في الحياة فترات انتقالية لا يمكن اجتيازها دون أن يموت شيء ما بداخلك )..القائل:شمس التبريزي، هو شاعر مسلم-صوفي المشرب -من أصول فارسية، والتبريزي قال هذه الكلمات قبل مئات السنين، وكأنه تنبأ لواقعنا ومآلنا..ربمالايقصد التبريزي بـ(الفترات الانتقالية )-أن تكون فترات حكم وسياسة- ولكن ربط اجتيازها وجعله مشروطا بثمن أشار إليه، وهو موت شيء ما..ومقولة التبريزي تتحقق بالحرف الواحد عندنا، ووجه الشبه فيما قاله وحالنا هو الثمن،في فترتنا الانتقالية تم دفع الثمن مقدماً هو موت أرواح ومهج غالية، ولكن إلى الآن لم نجتزها!

*مضت عندنا في السودان ثلاث فترات حكم انتقالية، ما يجمع بينها هي التحديات والأزمات الاقتصادية و الأمنية الخ..وبالرغم من نتائج الفترتين السابقتين، نعيد ونكرر ذات التجربة بما يسمى(الانتقالية )، وللأسف نعيد التجربة بصورة أسوأ عما كانت عليه في السابق، وذلك بتمديد وإطالة أمد الفترة الانتقالية من حين لآخر!..من الغباء أن تعيد ذات الطريقة في أي شيء ما وتنتظر نتيجة مختلفة!

*مدة الفترة الانتقالية حددت في الوثيقة الدستورية(الأولى )،ثم بعد التوقيع على اتفاقية سلام جوبا،ثم قُلصت الفترة بعد انقلاب البرهان في ٢٥ أكتوبرالماضي..ظلت الفترة الانتقالية مثل المطاط تُمد من حين إلى آخر متى ما وافقت أهواء السلطة أو الحاكم، ولا قداسة لنصوص وبنود القانون الواردة في أحكامها، ولكن لا يعلم أحد حتى الآن -سوى علام الغيوب – في أي عام تنتهي هذه الفترة بالرغم من أن البرهان قام بتقليص وتحديد أمدها!

*نحن في كل مرة نعيد في الجانب المظلم من تأريخنا السياسي بحذافيره.. نعيد في جانب الفشل والإخفاقات، وكأن القدر سطر لنا الإخفاقات المتكررة.

لابد من إعادة منهج التفكير والتخطيط لمسيرة حياتنا السياسية، حتى يسهل علينا الخروج من عنق الزجاجة الذي أدخلنا فيه، وهذا لا يتأتى إلا بالتغيير الشامل لنفوسنا وطرد نزوة الذات و(الأنا ).. لابد لنا من تصفية النوايا والأنفس قبل أي خطوة نخطوها للأمام، فتصفية النفوس هي أساس ولبنة البناء..الأوطان تبنى بسواعد البناء لا بمعاول الهدم.