الحزب الشيوعي يُدين الهجوم على ندوة قِوى الحرية والتغيير بميدان الرابطة “شمبات”

الخرطوم: رحمة عبد المنعم

أدان الحزب الشيوعي السوداني، اليوم السبت، الهجوم الذي تعرّضت له ندوة قِوى الحرية والتغيير مساء الأمس الجمعة بميدان الرابطة شمبات بحري، حيث تعرّض الحاضرون للندوة لإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى تفريق النشاط الجماهيري المقام.

وعبّر الحزب في بيان صحفي له، عن استهجانه لعدم قيام الأجهزة الأمنية بدورها الطبيعي في حماية التجمعات السلمية وحرية التعبير، وأضاف “إنّ الهجوم تقف وراءه فئة من الفلول ومن خلفها الأجهزة الأمنية التي تمدها بالعبوات المسيلة للدموع”.

واوضح “أن الهدف من هذه الأحداث المختلقة يصب في اتجاه المحاولات الحثيثة لحرف مسيرة الثورة وخروجها عن سلميتها ليسهل ضربها من قبل الفلول والأجهزة الأمنية”.