عبده فزع يكتب: منتخبنا قبل الكان.. الحظوظ زيرو الحمل الزائد سبب الإنهيار مع فيلود الاختبارات الجديدة.. مغامرة غير محسوبة التغيير بالعشرات له مضار والشباب كل المستقبل التجانس مفقود.. وتداخل الموسمين يهدد القمة