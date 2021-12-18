الهلال يواصل تدريباته التحضيرية في العاصمة المصرية

أجرى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال حصة تدريبية قوية تندرج ضمن إطار التحضيرات للموسم المحلي القادم ومرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وعرف مران الهلال تألق جماعي للاعبين بما في ذلك نجوم التسجيلات الأخيرة وقسم الجهاز الفني للهلال اللاعبين إلى مجموعتين حيث خضعت مجموعة لتدريبات بدنية وأخرى لتمارين فنية تكتيكية وسبق انطلاق التدريبات محاضرة خصصها الجهاز الفني لشرح برنامج الفريق في المرحلة المقبلة.