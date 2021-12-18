تونس والجزائر .. من يكسب الرهان ويتوج بكأس العرب

الدوحة: السوداني

سيكون ملعب «استاد البيت» في العاصمة القطرية عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت السودان مسرحا لمواجهة تونس والجزائر في نهائي بطولة كأس العرب الاستثنائية ويتوقع أن تأتي المواجهة ساخنة بين الطرفين حيث تأهلت تونس بعد فوزها على مصر بهدف قاتل بينما صعدت الجزائر على حساب قطر المضيفة بهدفين لهدف، ويتوقع ان تحظى المباراة بحشد جماهيري غفير جداً.

وستقام مباراة نهائي كأس العرب 2021 بعد مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في البطولة، والتي ستجمع بين مصر والبلد المنظم قطر على «استاد 974»، التي ستلعب ظهر اليوم.