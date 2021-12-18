قطر تنال المركز الثالث بكأس العرب و”برشم” يهزم “ثقة الشناوي”

الدوحة: السوداني

تُوِّج المنتخب القطري لكرة القدم بالمركز الثالث لبطولة كأس العرب FIFA قطر2021 وذلك بعد أن تمكن من الانتصار على نظيره المصري بركلات الترجيح الفاصلة عقب انتهاء الوقت الرسمي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وقاد حارس مرمى قطر الشاب، مشعل برشم، منتخب بلاده الى التتويج بالمركز الثالث بعد أن تمكن من تقديم مباراة كبيرة أنقذ خلالها مرماه من فرص محققة للمنتخب المصري، قبل أن يعود ويكمل تألقه في ركلات الترجيح ويتصدى لركلتين مما أسهم بصورة بارزة في الانتصار الذي حققه المنتخب القطري.

وأظهر المنتخب القطري خلال النسخة الأخيرة من كأس العرب مستويات فنية مميزة, حيث تمكن من الفوز على كل من البحرين وعُمان والعراق والإمارات في ربع النهائي وخسر من الجزائر في نصف النهائي.