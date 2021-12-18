فعاليات جماهيرية رائعة على هامش كأس العرب بالدوحة

الخرطوم: السوداني

احتفلت الجماهير القطرية بحصول المنتخب القطري على المركز الثالث في كأس العرب بعد هزيمته للمنتخب المصري بركلات الترجيح مساء اليوم.

وحرص أمير قطر الشيخ تميم بن حمد, على حضور المباراة قبل أن يسارع في تبادل التهاني مع لاعبي منتخب بلاده عقب التتويج بالمرتبة الثالثة, كما حرصت جماهير المنتخب القطري على تحيّة لاعبي الفريق بعد المردود الفني الرائع الذي قدموه طيلة مسيرتهم الأخيرة بالبطولة.

ورفعت الجماهير الأعلام القطرية احتفالاً بالحصول على برونزية العرب في استاد 974 المونديالي، وصَفّقَت الجماهير القطرية لمنتخب بلادها عقب صافرة النهاية، مُشيدةً في الوقت نفسه بالأداء الذي قدّمه جميع اللاعبين.

وحُظيت منطقة المشجعين في محيط استاد 974 المونديالي قبل المباراة بمواكب كبيرة من الجماهير القطرية التي حرصت على التواجد بكثافة للاحتفال باليوم الوطني للدولة لترفع أعلام الوطن.

ويقول مشعل السويدي وهو مشجع قطري حرص على متابعة جميع المباريات, إن الأجواء أكثر من رائعة بين الجماهير التي كانت حريصة على التواجد في مباراة المنتخب القطري والمصري، بالرغم من حسرة عدم التأهل إلى المباراة النهائية, مشيراً إلى أن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 كانت تجربة رائعة لجميع الجماهير القطرية والعربية التي أُتيحت لها الفرصة بتشجيع منتخباتها عن قُرب في ملاعب المونديال وتمكّنت من أن تعيش أجواء المونديال بنكهة عربية.

وأضاف مشعل أن المنتخب القطري استفاد من هذه المشاركة وتعرّف على الكثير من السلبيات التي سيحاول تلافيها قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

فيما قال أحمد سالم وهو أحد قادة المشجعين المصريين, إن الحضور الجماهيري والتشجيع المثالي تصدّر المشهد خلال بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، مؤكداً على أهمية تأسيس شبكة قادة المشجعين من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث والتي ضمت العديد من قادة المشجعين من مختلف الدول المشاركة وكان لهم دورٌ مُهمٌ في توعية الجماهير ونقلوا لهم العديد من التفاصيل, وأكد أن المنافسات كانت حدثاً مهماً أضاف الكثير للكرة العربية.

يُشار إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث, أطلقت شبكة قطر لقادة المشجعين في وقت سابق من العام الجاري، بالتعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم، وتضم مجموعة من الأفراد المتحمسين لكرة القدم من أنحاء العالم، والذين يشاركون مع الجمهور في بلدانهم معلومات أساسية عن قطر وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بهدف تعزيز الحماس لدى جمهور كرة القدم حول المونديال، وضمان خوض الجميع تجربة استثنائية خلال النسخة الأولى من البطولة في العالم العربي والشرق الأوسط.