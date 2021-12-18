الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتزم اعتماد اللغة العربية “لغة رسمية”

الدوحة: السوداني

في خطوة مفاجئة، يعتزم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الدفع باقتراح بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في (فيفا)، وتأتي الخطوة تقديراً لأهمية اللغة العربية التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية بالإضافة إلى ملايين العرب في دول العالم المختلفة.

ويأتي هذا الاقتراح في توقيت يتزامن بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، بالإضافة إلى ختام بطولة كأس العرب المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو ما أدى إلى مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حالياً أربع لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.