الأمة القومي يدعو لعقد مؤتمر مائدة مستديرة لمناقشة قضايا البلاد

الخرطوم: وجدان طلحة

دعا رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمه المدنيين والعسكريين لعقد مؤتمر مائدة مستديرة لمناقشة قضايا السودان، وصولًا إلى رؤية مشتركة حول كيف يحكم السودان بدل الصراع على من يحكم السودان .

وأعرب برمة في تصريح لـ(السوداني)، عن أمله أن تجد هذه الدعوة قبولًا من جميع القطاعات للخروج برؤية واضحة لمعالجة قضايا البلاد.

في سياق منفصل ترحم برمة على الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل تحرير الوطن من الأنظمة الشمولية ، وهنأ الشعب السوداني بالذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة ، وذكرى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان.