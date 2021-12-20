مفوضية اللاجئين تبحث توفير الحماية للمنظمات الإنسانية بشرق دارفور

الخرطوم: السوداني

بحث والي شرق دارفور المكلف، محمد آدم عبدالرحمن، في اجتماع مع مفوضية العون الإنساني بالولاية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأطباء بلا حدود وذلك لمناقشة قضايا اللاجئين والنازحين بولاية شرق دارفور.

وأكد الوالي المكلف عزم حكومته لتوفير كافة المتطلبات اللازمة خاصة توفير الحماية اللازمة للمنظمات العاملة والمواطنين اللاجئين حتى تقوم المنظمات بتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لكافة المواطنين واللاجئين في معسكرات اللجوء في عدد من محليات الولاية.

من جانبه أكد مفوض العون الإنساني بالولاية، د. محمد أحمد، أن المفوضية تعمل بتنسيق تام مع كل المنظمات بالولاية مثمنا جهود المنظمات الوطنية والدولية من أجل انسياب المعونات الإنسانية والطوعية للاجئين والنازحين إضافة إلى المجتمع المضيف بالولاية.

وثمن مدير المفوضية السامية للاجئين بالولاية ، دفيس كاماو دور حكومة السودان وحكومة شرق دارفور في توفير الحماية للمنظمات وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه المنظمات بولاية شرق دارفور .