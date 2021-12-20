11 مليار دولار قيمة ضرائب “إيلون ماسك”  

متابعات: السوداني

يواجه “إيلون ماسك” رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس، فاتورة ضريبية ضخمة هذا العام، والتي تعد كذلك الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

وبيّن ماسك من خلال تغريده له على تويتر أنه سيدفع أكثر من 11 مليار دولار من الضرائب هذا العام.

وكان ماسك قد باع ما قيمته 14 مليار دولار من أسهم تسلا منذ أوائل نوفمبر الماضي، بعد أن سأل متابعيه في استطلاع للرأي على تويتر عما إذا كان عليه بيع 10 في المائة من ممتلكاته، وكان الرد مدوياً بـ”نعم”.

لكن من المٌحتمل أن ماسك كان سيبدأ بالبيع على أي حال ذلك لأنه يواجه فاتورة ضريبية ضخمة على خيارات أسهم تسلا.

خيارات الأسهم منحت لماسك عام 2012 ومن المقرر أن تنتهي في أغسطس من العام المقبل، من أجل ممارستها، وإلا عليه أن يدفع ضريبة الدخل على المكاسب.

وبحسب “سي إن بي سي”، تأتي ثروة ماسك من جوائز الأسهم والمكاسب في سعر سهم تسلا، بدلاً من الحصول على راتب أو مكافأة نقدية.

على الرغم من أن أسهم تسلا تراجعت منذ استطلاع ماسك على تويتر، إلا أنها لا تزال ذات قيمة لا تصدق، فقد ارتفع السهم بنسبة 28 في المائة حتى الآن.