حسام البدري يكشف كواليس اتصالات وعروض تدريبه للمريخ والمنتخب الوطني

القاهرة: حسن بشير

أزاح مدرب المنتخب المصري السابق الكابتن حسام البدري, الستار عن كواليس الاتصالات التي تلقاها بشأن تدريب المنتخب السوداني في غضون الفترة الماضية.

وقال البدري في تصريحات لـ(السوداني), إنه بالفعل تلقى اتصالات بحثت معه إمكانية تولي تدريب صقور الجديان.

وأضاف إن المفاوضات كانت عن طريق بعض الوكلاء الذين تواصلوا معه من أجل مناقشة تدريب المنتخب السوداني, لافتاً النظر إلى أنه اعتذر عن قبول المهمة.

ورداً على تساؤلات الصحيفة بشأن ما أُثير عن تلقيه لعرض سابق لتدريب المريخ قبل تعاقد الأخير مع مدربه البرازيلي نيفا مؤخراً، أكد البدري صحة الاتصالات بالفعل, مُشيراً إلى أن أحد الوكلاء اتصل به عارضاً عليه تدريب نادي المريخ، الذي تشرف بالعمل به من قبل, إلا أنه كذلك أبلغه باعتذاره عن ذلك في الفترة الحالية.