رحيل مختار الأصم رئيس مفوضية الانتخابات

الخرطوم: السوداني

توفي اليوم الاثنين، مختار الاصم، رئيس مفوضية الانتخابات، بالمملكة المتحدة ‏مدينة مانشستر.

اللهم ‏أغفر له وتغمده وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء ‏وأعف عنه.