رحيل مختار الأصم رئيس مفوضية الانتخابات أخبار السودان By alsudani On 20 ديسمبر, 2021 9:16 م - 0 الخرطوم: السوداني توفي اليوم الاثنين، مختار الاصم، رئيس مفوضية الانتخابات، بالمملكة المتحدة مدينة مانشستر. اللهم أغفر له وتغمده وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وأعف عنه. شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)