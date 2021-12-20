رحيل مختار الأصم رئيس مفوضية الانتخابات

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

توفي اليوم الاثنين، مختار الاصم، رئيس مفوضية الانتخابات، بالمملكة المتحدة ‏مدينة مانشستر.

اللهم ‏أغفر له وتغمده وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء ‏وأعف عنه.

alsudani
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