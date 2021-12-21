البرهان يدعو الضباط لعدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية

الخرطوم : السوداني

دعا رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة ، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، العسكريين إلى عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية .

وأكد البرهان الالتزام بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية.

وقال البرهان في تنوير عسكري لضباط بالجيش والدعم السريع (برتبة العميد فما فوق) بالقيادة العامة أمس، إن ما تم من إجراءات وتعيينات، بعد 21 نوفمبر، تم بالتنسيق بينه وبين رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

وجدد البرهان تأكيده بدعم حمدوك حتى يضطلع بدوره في إنجاز مسؤوليته الوطنية.

يُذكر أن التنوير تم بحضور عضو مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر، ورئيس هيئة الأركان ونوابه، والمفتش العام، وقادة القوات الرئيسة، وعدد من قادة الوحدات .