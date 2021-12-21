برمة ناصر للمتظاهرين أمام القصر: طلعتو لشنو؟!

الخرطوم: وجدان طلحة

قال رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، إن أعداداً كبيرة وصلت إلى محيط القصر الجمهوري في الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر، لكن ليس لهم منصة ولا خطاب، وأضاف متسائلاً: “طلعتو لشنو؟”.

وأضاف برمة، في تصريح لـ(السوداني): “كان يجب أن يكون لدى الثوار خطاب فيه مطالبهم للجهات المسؤولة، ومنصة ليتحدثوا منها”.

وعده دليلاً على أن العمل فيه نوع من (الهرجلة)، ودليل على أنهم ليس على قلب رجل واحد أو امرأة واحدة.

وتابع: “هذه من سلبيات تظاهرات أمس، ولابد من معالجتها”.

وبالمقابل اكد برمة أن تظاهرات 19 ديسمبر كانت بها إيجابيات عديدة أخرى من بينها: “أن الخسائر قليلة قياساً بالخسائر الماضية، بدليل أن الثوار سلكوا سلوكاً سلمياً، وقوات الشرطة لم تستخدم إلا الحد الأدنى من القوة لفض المظاهرات”.

وأردف: “السلمية كانت شعاراً بالنسبة للثوار والشرطة، وهذه ظاهرة حميدة”، مشيراً إلى التلاحم بين القوات المسلحة والثوار، وقال: “هذا أمر عظيم وله دلالات كبيرة بأننا حققنا شعار جيش واحد شعب واحد”.