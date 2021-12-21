الصحة: تشغيل مصنع الأوكسجين بمستشفى سنار قريباً

الخرطوم : السوداني

أعلن مدير عام وزارة الصحه والتنمية الاجتماعية بولاية سنار، د. عبد الناصر علي حسن، عن اقتراب موعد تشغيل مصنع الأكسجين بمستشفى سنار الذي تم إنشاؤه بالجهد الرسمي والشعبي.

وأشاد مدير الصحة في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) بمساهمة الخيرين من أبناء مدينة سنار.

وأكد أن المصنع سيفي بحاجة الولاية، مشيراً إلى أن مكنات المصنع وصلت إلى سوبا وجاهزة للترحيل.

من جانبه قال ممثل المبادرة الشعبية لأهل سنار، د. الوليد حسن، إن المساهمة الشعبية في تشييد المصنع بلغت (70%) في جانب الأعمال المدنية التي اكتملت مؤكداً أن المصنع عقب افتتاحه سينتج عدد (36) أسطوانة أوكسجين في كل 12 ساعة .

واشار إلى أن غرفة العناية المكسفة بمستشفى سنار ستكون مربوطة بالمصنع مباشرة.