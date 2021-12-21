أمهات شهداء ديسمبر يفتتحن مصنعاً لإنتاج الأكسجين بنيالا

نيالا: محجوب حسون

افتتح مصنع لإنتاج الأكسجين يُعد الأول من نوعه بغربي السودان بمستشفى نيالا التعليمي بجنوب دارفور، وينتج عدد (١٤٠) أسطوانة أكسجين في اليوم بدعم من تجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية (سابا)، ومنظمة (صدقات) التي قامت بتوصيلات الشبكة الداخلية.

وقال مدير عام مستشفى نيالا التعليمي، د. إلياس أبكر عبد الكريم، لدى مخاطبته قص الشريط من قبل عدد من أمهات شهداء ثورة ديسمبر بنيالا، إن المشروع حلم تحقق لأهل دارفور، مشيراً إلى إن وحدة الإنتاج لها القدرة على إنتاج (١٤٠) أسطوانة خلال ٢٤ ساعة، بجانب (١١٠) أسطوانات لوحدة التعبئة خلال ٢٤ ساعة من شأنه يغطى احتياجات الولاية والولايات المجاورة.