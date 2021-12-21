الدراجات النارية وسيلة لنقل الجرحى والمصابين

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

تصدر أصحاب الدراجات النارية المشهد في موكب القصر الجمهوري، وهم ينقلون الجرحى والمصابين الذين تم ضربهم بعبوات البمبان، وآخرين تعرضوا للاختناق الشديد، جراء استنشاقهم البمبان الذي ملأ المكان .

وظل أصحاب الدراجات النارية يتنقلون داخل الموكب، وهم يفتقدون الجرحى والمصابين بإنسانية وشجاعة كبيرة، وهم يقتحمون سحب وأدخنة البمبان الكثيفة، بجانب مساعدة الثوار لهم في عملية نقل المصابين للدراجات بسرعة شديدة ناحية المستشفيات التي فتحت أبوابها لهم بعد أن قام الثوار بإزالة التروس من أمام الدراجات التي وضعت كحماية لهم من القوات الأمنية التي ظلت تلاحقهم.

في الوقت الذي تواجد فيه عدد من الأطباء والممرضين داخل الموكب، وهم يقدمون الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم المستشفى.