(5) وفيات بكورونا و(66) حالة مؤكدة منها (7) مسافرين و(48) حالة تعافٍ ليوم الأمس

الخرطوم: السوداني

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن تسجيل (66) إصابة بفيروس كورونا مؤكدة ضمنها (7) مسافرين، منها (39) حالة بولاية الخرطوم، و(5) بنهر النيل ومثلهم للجزيرة، فضلاً عن (3) إصابات لكل من ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض و(6) بالشمالية، وحالة إصابة واحدة لكل من ولايات جنوب كردفان وشمال وجنوب دارفور، ليوم امس الاثنين.

وأشارت التقرير إلى تسجيل (5) وفيات، منها (2) بولاية شمال كردفان وحالة وفاة واحدة لكل من نهر النيل والقضارف وسنار، فضلاً عن تعافي (48) حالة.

وبهذا بلغ العدد الكلي لحالات الاشتباه منذ بداية الجائحة 85,796 منها 45,805 حالة موجبة، كما بلغ عدد المتعافين منذ بداية الجائحة 38,292.