مصادر لـ(السوداني): هناك ترتيبات للإبقاء على دعم الخبز

الخرطوم :عبيــر جعفر

كشفت مصادر لصيقة بالأمن الغذائي بالخرطوم لـ(السوداني) عن إبقاء الحكومة على دعم الخبز، وعدم تحريره في الموازنة المقبلة، كما أشار وزير المالية في تصريحاته الأخيرة.

وأعلنت عن اجتماع مرتقب بهذا الصدد يضم مجلس الوزراء وشركات المطاحن للتفاوض حول الإبقاء على دعم الدقيق وجدولة المديونية الأخيرة على الحكومة، التي تفوق (18) مليون دولار، عبارة عن تكلفة طحن وترحيل (54) ألف طن قمح من منحة المعونة الأمريكية للحكومة، كاشفاً عن خطة جديدة لتوزيع الدقيق المدعوم قد تؤدي لتراجع الحصص، وقال إن نسبة الاستهلاك السنوي للقمح حوالي مليون و(200) ألف طن، وستتراجع إلى (900) ألف طن.