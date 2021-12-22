اتفاق لتقديم خدمات التأمين الصحي للعاملين بجياد الصناعية

الخرطوم: السوداني

رحب مدير صندوق التأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة، د. فخر الدين يس، بالعاملين بمجموعة جياد الصناعية تحت مظلة التأمين الصحي.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع الاتفاق مع المجموعة لتغطية (1633) أسرة من العاملين، حيث وقع عن التأمين الصحي، د. فخرالدين يس، وعن مجموعة جياد الصناعية المهندس، محمد الحسن الشريف، مدير صندوق العلاج.

وقال د. فخر الدين إن الاتفاق يعزز جهود التغطية السكانية، التي بلغت حتى الآن (77.5%)، لافتاً لجهود التأمين الرامية لاحتواء تكاليف الخدمات الصحية، للمؤمن عليهم وأسرهم، مؤكداً الالتزام بجودة الخدمات، لتحقيق رضا المؤمن عليهم.

وأشاد المدير العام لجياد، عادل عبد السلام، بإسهامات التأمين الصحي في دعم جهود الدولة لتحقيق مجانية العلاج، وتناول خطة تنفيذ التغطية، عبر إصدار مرسوم إلزامي لكل الشركات لتغطية منسوبيها، مجدداً الالتزام بسداد الاشتراكات عبر صندوق علاج العاملين بالمجموعة.