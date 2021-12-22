الحرية والتغيير تتجه للبحث عن موقف دولي داعم للشعب

الخرطوم : السوداني

تعتزم قوى إعلان الحرية والتغيير عقد اجتماعات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لطرح رؤية الحرية والتغيير لهزيمة الانقلاب، واستنهاض موقف دولي داعم لشعب السودان في نضاله لبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وأكد المكتب التنفيذي للتحالف، في بيان، على ضرورة استكمال التواصل مع كل قوى الثورة لبناء جبهة شعبية موحدة.

وقال إن الجبهة ستضم القوى السياسية ولجان المقاومة والمهنيين والمجموعات النسوية والشبابية والمجتمع المدني بكل تكويناته .

وذكر البيان أن التحالف سيتوافق على رؤية سياسية مشتركة وقيادة تنسيقية موحدة بين كل المكونات المناهضة لما وصفه بالانقلاب.

وكشف عن عقد القوى لمؤتمر صحفي نهار يوم غدٍ الخميس، لطرح الرؤية السياسية للتحالف؛ لهزيمة الانقلاب وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية .