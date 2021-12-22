(السيادي) يبحث مطلوبات انتخابات 2023 ويسمى عقار مسؤولاً عن الملف

الخرطوم : السوداني

بحث عضو مجلس السيادة، مسؤول ملف الانتخابات، مالك عقار إير، مع وفد المفوضية القومية للانتخابات برئاسة الأمين العام للمفوضية، السر أحمد المك، أهم مطلوبات الانتخابات القادمة والمزمع تنظيمها في عام 2023، بما في ذلك تحديد الخطوات التي تسبق العملية الانتخابية ووضع قانون للانتخابات.

وقال الأمين العام للمفوضية، السر أحمد المك، في تصريح صحفي، إن الاجتماع اتفق على دعوة إدارة الإحصاء السكاني لما له من أهمية خاصة للعملية الانتخابية لاعتماد تقسيم وتوزيع الدوائر الجغرافية عليه.

وأكد أن الانتخابات المقبلة ستجرى حسب المعايير الدولية للانتخابات ووفق قانون حاكم يضمن لكل الأحزاب السياسية المشاركة الفاعلة للوصول إلى نظام سياسي منتخب، وهو الأمثل للتداول السلمى للسلطة بالبلاد.

وأشار إلى أن المفوضية سلمت عضو مجلس السيادة ملفاً متكاملاً عن الانتخابات في السودان، منذ تاريخ إجراء أول عملية انتخابية حتى آخر انتخابات شهدها العام ٢٠١٥م.

وأوضح الأمين العام للمفوضية، أن مطلوبات العملية الانتخابية ستقدمها المفوضية الحالية التي تملك أصولاً وإمكانيات مقدرة، للمفوضية القادمة للانتخابات.