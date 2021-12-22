خالد عمر يوسف: مطلوب بشكل عاجل التوافق على جبهة شعبية موحدة لهزيمة الانقلاب

الخرطوم: السوداني

اعتبر الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، تكرار الحديث عن عدم توافق القوى السياسية تماهياً مع خطاب الانقلابيين وتبريراً لما اقترفوه من جرم في حق البلاد.

وقال يوسف في منشور له على حسابه الشخصي في فيسبوك، إن الأزمة الحالية هي نتاج مباشر للانقلاب العسكري، مشيرًا إلى أن الواجب الآن هو التوافق على جبهة شعبية موحدة لهزيمة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية ديمقراطية حقيقية تستكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة.

وأضاف: تبني على ما تحقق من تقدم في العامين الماضيين وتتجاوز العثرات التي واجهت قوى الثورة وأوجه قصورها العديدة، مشيرًا إلى أن ذلك مطلوب بشكل عاجل ولا يحتمل التأخير.