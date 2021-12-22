الصحة توجه بتجهيز معامل فحص كورونا بمطاري الخرطوم وبورتسودان

الخرطوم : السوداني

شدد وكيل الصحة الاتحادية، د.هيثم محمد إبراهيم، على ضرورة التواصل المشترك بين كل الأطراف العاملة في المطار من أجل تقديم خدمة فحص الكورونا قبل السفر، فضلاً عن توفير البيئة المناسبة في المطار احتراماً للمسافرين.

وقال الوكيل في اجتماع مع مدير عام سلطة الطيران، المدني، ومدير شركة المطارات القابضة، والرئيس التنفيذي لشركة بدر للطيران، قال إن الوزارة ستعمل على تنفيذ كل خطط المعمل القومي “استاك” في سبيل تطوير الخدمات وتحقيق الخطط والسياسات الصحية التي تطور عمل المعامل، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق مع وزارته وجهات الصلة بالعمل الصحي بالمطار .

ووجه وكيل الصحة بضرورة تجهيز المعامل العاملة في مطار الخرطوم وبورتسودان بالصورة السليمة التي تراعي الجوانب الصحية.

من جانبهم أمن الحضور على أهمية قيادة المعمل القومي (استاك) لكل المعامل الحكومية والخاصة مع تشديد الرقابة على الفحص .