تغيير مفاجئ لمقر جلسة محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ

الخرطوم : السوداني

رفعت محكمة مدبري انقلاب الـ30 من يونيو 89 جلستها الإجرائية إلى جلسة حددتها في 28 من الشهر الجاري .

وذلك للفصل في الطلب المقدم من هيئة الدفاع الخاص بعدم السماح للمحامين من خارج ديوان النائب العام بالظهور أمام المحكمة كممثلين في هيئة الاتهام، وهو الطلب الذي اعترضت عليه هيئة الاتهام في تعقيبها أمام المحكمة .

وعقدت محكمة مدبري الانقلاب، جلستها أمس، برئاسة القاضي حسين الجاك، بمقر قاعة المحكمة العليا برئاسة الهيئة القضائية، بدلاً عن قاعة الأدلة الجنائية في شارع عبيد ختم كإجراء استثنائي لحين البت في الطلبات المقدمة إليها في إطار المتعارف عليه قانونياً بالجلسات الإجرائية، وهي الجلسات التي يقتصر الحضور فيها على محاميي هيئتي الاتهام والدفاع دون حضور المتهمين .