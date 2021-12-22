إرسال تعزيزات عسكرية لولاية البحر الأحمر

الخرطوم : السوداني

أرسلت القوات المسلحة، تعزيزات عسكرية لولاية البحر الأحمر.

وأكدت اللجنة الأمنية بالولاية استقبال تعزيزات بما يزيد عن (300) عربة دفع رباعي من الجيش.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة أن الخطوة تجئ لحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة، بجانب تأمين، وإسناد القوات المشتركة بالولاية .

وقال قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، اللواء ركن الوليد عجبنا، إنّ القوات المسلّحة دفعت بتعزيزٍ عسكري لمنطقة البحر الأحمر للمساهمة مع القوات النظامية الأخرى في بسط الأمن وحماية المواطنين؛ وفرض هيبة الدولة، بجانب المشاركة في المشروعات التدريبية التي ستنتظم قيادة المنطقة العسكرية.