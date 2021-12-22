عضو بالسيادي يقف على مشكلات القطاع الزراعي

الخرطوم : السوداني

اطلع عضو مجلس السيادة، د.عبد الباقي عبد القادر الزبير، على المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي بالبلاد عامة، وولاية الخرطوم بصفة خاصة.

وتعهد خلال لقائه بالقصر الجمهوري وكيل وزارة الزراعة والغابات، د. أبوبكر عمر البشرى، والمدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، د. إشراقة عوض عثمان، ونائب مدير البنك الزراعي، ومديري المشاريع الزراعية المروية بولاية الخرطوم، تعهد بدعم برامج وزارتي الزراعة الاتحادية والولائية، عبر التنسيق مع جهات الاختصاص لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل، والمعوقات التي تواجه القطاع بالبلاد.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، د. أبوبكر البشرى، في تصريح صحفي، أن انسياب مياه الري بلغ نحو تسعين بالمائة في المناطق التي كانت تعاني من مشاكل الري بمشروع الجزيرة، مشيراً إلى أن اللقاء استعرض مجمل الوضع الزراعي بالبلاد، والسبل الكفيلة بتذليل المعوقات التي تواجهه.