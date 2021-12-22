إعفاءات بحكومة ولاية النيل الأبيض

النيل الأبيض سوسن محمد عثمان

أصدر والي النيل الأبيض المكلف، الشاذلي خالد إبراهيم، قرارات بإعفاء عدد من المديرين العامين بحكومة الولاية وتكليف بدلاء عنهم.

من بينهم مدير عام وزارة التربية والتوجيه، مصطفى حسن موسى، وتكليف بدر الدين الزبير، وإعفاء المدير التنفيذي لمحلية السلام، الزين فضل المولى، وتكليف عبد الغفار علي .

كما أنهى الوالي تكليف نواب مديري وزارات المالية، الصحة والبنية التحتية بالولاية.

يذكر أن هذه القرارات جاءت تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء الاتحادي رقم 29 لسنة 2021 والخاص بالتنقلات في الوحدات الحكومية بعد يوم 25 أكتوبر.