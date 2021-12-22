البرهان: القوات المسلحة ستظل سنداً وعضداً وصمام أمان بَارّة بقسمها في حماية السودان

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة ستظل على العهد بها مع الشعب السوداني سنداً وعضداً وصمام أمان، بَارّة بقسمها في حماية السودان والمحافظة على أمنه وسلامته.

وأشاد لدى مخاطبته صباح اليوم الأربعاء بكلية القيادة والأركان، دارسي دورة القيادة والأركان المشتركة رقم (٤٨)، بالدور الذي ظلت تضطلع به القوات المسلحة، وذودها عن حياض الوطن، وبذل الغالي والنفيس لحماية أرضه وعرضه.

وشدد البرهان، على ضرورة مراجعة وتقييم الأداء خلال الفترة الماضية، واستصحاب معاني التضحيات الجِسَام التي قدّمها الرعيل الأول.