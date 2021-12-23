المالية: الموازنة الجديدة تعتمد على الموارد الذاتية وخفض الإنفاق الحكومي

الخرطوم : ابتهاج متوكل

قالت وزارة المالية إن الموازنة الجديدة تعتمد على الموارد الذاتية، وتحمل بشريات للعاملين بالدولة، وتركز على معاش الناس، وتوفير الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين، وتقوية مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الصحة والتعليم والمياه.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، د.أحمد الشريف، في تصريح صحفي أمس، إن الموازنة ستشهد ترشيد الإنفاق الحكومي، واستنباط موارد حقيقية لا تشكل أعباءً إضافية على المواطنين، وتعزيز الاستدامة المالية ومبادئ الشفافية والإفصاح المالي، الى جانب تمكين المواطنين والمحللين الاقتصاديين من الاطلاع على الحقائق بشفافية والبرامج المرصودة للعام المقبل.