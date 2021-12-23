محافظ المركزي لعمال مطبعة العملة: ما بنخذلكم وما تخذلونا

الخرطوم : السوداني

حث محافظ بنك السودان المركزي، د. محمد الفاتح زين العابدين، العاملين بمطابع السودان للعملة على ضرورة وقف الإضراب، والعودة إلى العمل، مؤكداً النظر بإيجابية للمطالب التي تقدم بها العاملون.

وأعلن المحافظ، لدى مخاطبته العاملين المضربين بمطابع العملة أمس، عن حافز شهر.

وتابع: “المطبعة مرفق حيوي، وبالنسبة لموضوع فروقات السنوات السابقة محسوم، فقط امنحونا فرصة ليجتمع المجلس في بداية الأسبوع المقبل؛ للنظر في جميع الطلبات الباقية بإيجابية وما بنخذلكم وما تخذلونا”.

من ناحيته قال وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، للعاملين: “بالنسبة لنا المطبعة مهمة جداً أنتم أصلاً يجب ألن لا تضربوا لأنكم مفتاح أساسي في العمل الذي نقوم به، وإذا تعطلتم البلد كلها بتتعطل، ولذلك من المهم جداً أن لا نصل مرحلة تضطركم للإضراب”.

وأضاف وزير المالية: “اطلعنا على مطالبكم وهي مشروعة، وبمثلما قال المحافظ قابلة للاستجابة بصورة إيجابية.. نحن اتفقنا على جزء كبير منها، ولكن نريد إخراجها بشكل صحيح عبر مجلس الإدارة” .

وأردف: “ليس هناك مشكلة في رفع نسبة الحافز السنوي، ولا مشكلة في رفع الترقيات، وليس لدينا مشكلة في رفع المرتبات بنسبة ترضون بها، وهي كلها مطالب ليست عصية على الحل، وقد اتفقنا على صرف حافز شهر بصورة عاجلة لكم”.