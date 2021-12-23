النيل الأزرق تعتزم إنشاء جسور بكلفة (70) مليون دولار

الخرطوم: السوداني

تعتزم حكومة إقليم النيل الأرزق إنشاء جسور جديدة بكلفة (70) مليون دولار .

وقال حاكم الإقليم، أحمد العمدة بادي، إنه تم تأمين التمويل لإنشاء عدد من الجسور بالإقليم، بكلفة إجمالية تبلغ (70) مليون دولار، إلى جانب مشروع تحديث وتطوير مطار الدمازين، وإنشاء مستشفى بوط بتكلفة (4) ملايين دولار.

اكد بادي لـ(وكالة السودان للأنباء) أن زيارته للخرطوم مؤخراً حققت العديد من المكاسب .

وأشار إلى أن تميز الإقليم بالحكم الذاتي، وما سيناله من أفضلية في التنمية وتوفير الخدمات، وتحقيق الاستقرار، وتوفيق أوضاع العائدين والنازحين، سيدفعه نحو التمسك أكثر بالوحدة، وليس التوجه نحو الانفصال.