دراسة: الجرعة المعززة من لقاح «أسترازينيكا» فعّالة ضد «أوميكرون»

لندن: وكالات

قالت شركة أسترازينيكا، اليوم، نقلاً عن دراسة بجامعة أكسفورد، إن تلقي دورة تطعيم من ثلاث جرعات للقاح أسترازينيكا المضاد لـ«كوفيد – 19» فعّال ضد متحور «أوميكرون».

وأظهرت الدراسة، التي لم تُنشر بعد في مجلة طبية، أن مستويات الأجسام المضادة لـ«أوميكرون» بعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة كانت أعلى من تلك التي لدى من أصيبوا بمرض «كوفيد – 19» وتعافوا بشكل طبيعي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت الشركة أنه بعد دورة من ثلاث جرعات من اللقاح، كانت المُستويات المعادلة ضد «أوميكرون» مماثلة لتلك المضادة لمتحور «دلتا» بعد جرعتين.