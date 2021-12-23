قراءة أولية حول زعم استقالة حمـدوك

تسـريب خبر عزم حمدوك تقديم استقالته، آلية ضغط للمكون العسكري بعدم التدخُّلات في سياساته وقراراته ومُواصلة دعمه، وضغط للمكون المدني وقواه السياسية بتوحيد الرؤية والالتفاف حوله.

هذا لا يعني أن الرجل لا يُواجه بتحديات كُبرى طرح ببعضها في تصريح مُقتضب بأنّه لن يستمر في حالة عدم تنفيذ الاتفاق السياسي وعدم حدوث توافق القوى السياسية.

التلويح بالاستقالة, رسالة لكل الأطراف الداخلية والخارجية وعدم رضاء عن الأوضاع الراهنة.

المعلوم بالضرورة أن الأزمة السياسية تأزّمت أكثر بعد الاتفاق السياسي.

مقاربة تحويل مطالب الشارع إلى ميثاق وبرنامج سياسي متفق عليه مُعقّدة ولكنها ليس مستحيلة على الحل.

كثيرون يأملون ويرغبون ويضغطون في اتجاه أن يقدم حمدوك استقالته حتى يعيدوا تدوير الانقلاب من جديد.

الانقلاب مُعقّد جداً لتعدد أطرافه وأجندته، لذلك تبسيط التعامل معه مسوغ لتماسك قوى الانقلاب وتشرذم أكثر لقوى التحول الديمقراطي.

ينبغي التفكير في آليات غير تقليدية بتعقيد الانقلاب وعدم استعجال النتائج والبحث عن مكاسب ضيِّقة تضيع الهدف الكبير في تفكيك بنية الانقلاب، خاصةً وأن لدينا للأسف قوى غير مبدئية وسريعة التحول من موقف إلى آخر دون جوامح أو ثوابت، لذلك حمدوك أحد وسائل تفكيك الانقلاب لديه دور رئيسي في استعادة المسار الديمقراطي، بالتأكيد هناك أدوار أخرى للقوى السياسية والثوار والمجموعات الاجتماعية كأطراف أساسية والمجتمع الدولي كطرف مساعد.

استمرار الحراك الثوري ومقاومة الانقلاب عبر المليونيات، واستمرار جهود وحدة قوى التحول الديمقراطي حول رؤية وبرنامج، واستمرار تفكيك أطراف الانقلاب المتعددة وزيادة القناعة والرهان على التحول الديمقراطي، هذه هي مسارات العمل النضالي لتأسيس الحكم الديمقراطي، عبر استكمال الثورة والانتقال وقطع الطريق تماماً أمام العسكرة والاختطاف والردة.